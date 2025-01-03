Filistinlilerin konut planları askıya alındı

Bir zamanlar kullanılan esnek 'muhtar prosedürü' ortadan kaldırıldı; yerine 'imkânsız' olarak tanımlanan şartlarla dolu yeni bir prosedür getirildi. Yeni düzenleme, Filistin mahallelerindeki planlama girişimlerini durdururken, arazi sahiplerinden 1960'lardan kalma Ürdün tapuları gibi belgeler talep ediyor. Bu belgelerin bulunmasının neredeyse imkânsız olduğunu belirten rapor, planlama süreçlerinde yerleşim yetkililerine verilen veto yetkisinin de süreci daha karmaşık hale getirdiğini vurguluyor.



100 PLANDAN SIFIRA DÜŞTÜ

Rapor, son bir yılda hiçbir özel planın onaylanmadığını, oysa geçmişte yılda ortalama 100 planın gündeme geldiğini belirtti. 'Muhtar prosedürü', arazi sahipliği konusunda esnek çözümler sunarak Filistinlilerin küçük ölçekli projelerini hayata geçirmesine olanak tanıyordu. Ancak yeni prosedür, esnekliği tamamen ortadan kaldırarak bölgedeki konut krizini daha da derinleştirdi. Örgütler, Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini ve onları anayurtlarından uzaklaştırmaya yönelik kasıtlı bir politika olduğunu belirtiyor.