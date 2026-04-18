Filistinlilerin ‘sessiz soykırımı’ sürüyor

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Raid Ebu el-Hums, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin Ekim 2023'ten bu yana "sessiz soykırıma" uğradığını belirtti. Filistin Ulusal Konseyi tarafından 1974'te kabul edilen 17 Nisan Filistin Esirler Günü'ne, bu yıl da esir sayıları ve ihlallerdeki benzersiz artışların gölgesinde giriliyor. Son verilere göre hapishanelerde 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 idari tutuklu bulunuyor.

Esirlerden 350'sini çocuklar, 86'sını ise kadınlar oluşturuyor. Tüm bunların yanı sıra Filistinli esirler, bu yıl İsrail Meclisi tarafından 30 Mart'ta onaylanan idam yasasının şokunu da yaşıyor. Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kızlarının düğün hazırlıkları için alışverişe giden iki Filistinli kardeş, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybederken İsrail'in Gazze'de su arıtma istasyonuna düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.