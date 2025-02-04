Filistinlilerin sürgün edilme fikri beyhude

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'daki ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri, Ürdün ve Mısır'a sürgün etme projesini tekrar dillendirmesine ilişkin, "Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. Bu fikir uluslararası hukuka da insanlık vicdanına da aykırıdır. Filistinlilerin Mısır'a ve Ürdün'e sürgüne gönderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin beyhude olduğunu, bu konuya sonuna kadar karşı çıkacağımızı, Mısır'la bu konuda dayanışma içerisinde olduğumuzu da buradan bir kez daha dünyaya duyurmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'yi kabul etti.

'SAVAŞI YENİDEN BAŞLATABİLİR'

Hamas'ın ateşkes anlaşmasını yerine getirme konusunda bir tereddüt taşımadığını aktaran Bakan Fidan, "Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı hususunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali, barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır" dedi.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM' MESAJI

Bakan Fidan şöyle devam etti: "Biz 'İki devletli çözümle bu çatışmaya son verilsin' fikrini savunurken bunun aksine başka teklifle gelmek tarihi iyi okumamak demektir. Bu yöntemi ileri götürürlerse hem bölgesel hem küresel barışı tehlikeye atacak bir durum ortaya çıkar." Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de Filistin konusunda Bakan Fidan'a önümüzdeki süreçte iyileştirme çalışmaları ve Gazze'deki enkazın kaldırılması, yeniden imar çalışmaları konusunda Türkiye'nin verdiği desteğin önemini vurguladığını söyledi. Abdulati, Suriye hakkında ise "Suriye'nin istikrarı, güvenliği, toprak bütünlüğü ve halkının refahı; Mısır için bir önceliktir. Kardeş Suriye halkının ve beklentilerinin yanındayız" dedi.

15 FİLİSTİNLİ ESİR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Türkiye, saldırılarını başlattığı ilk günden bu yana İsrail'in insanlık suçuna varan eylemlerinin sona ermesi için politikalar yürütüyor. Son olarak İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin devamı için de inisiyatif aldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine MİT tarafından Türkiye'ye getirildi.

9 BİN KİŞİ KAYIP

Wall Street Journal'a göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 9 binden fazla Filistinli kayıp. BM ise son bir haftada 545 binden fazla kişinin Gazze'nin kuzeyine geçtiğini tahmin ettiklerini bildirdi.