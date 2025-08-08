Filistinlilerin telefon konuşmalarını kaydetmişler

ABD'li Bilişim Şirketi Microsoft'un, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gerçekleştirdiği milyonlarca saatlik telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını depolayabilmesi için "Azure" bulut platformunun özelleştirilmiş bir sürümünü geliştirdiği ortaya çıktı. Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call yayın organı ve The Guardian gazetesiyle ortak yürüttüğü araştırma, İsrail askeri istihbarat birimi "8200" tarafından Microsoft platformuna depolanan telefon görüşmesi kayıtlarının ölümcül hava ve kara saldırıları için istihbarat olarak kullanıldığını ortaya koydu.

ALMAN BASININDAN REZALET

Öte yandan Alman basınındaki bir haber de İsrail'in soykırımını aklamaya çalıştı. Bild gazetesinin haberinde bağımsız uluslararası kuruluşların raporları göz ardı edilerek Gazze'de açlık olmadığı öne sürüldü. "Hamas'ın şeytani açlık planı" ve "Gazze'deki açlık hakkında kimsenin duymak istemediği 8 gerçek" gibi başlıklı haberlere sosyal medyada tepki yağdı.