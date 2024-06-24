Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyorisimleriyle

Kenya'da yapılan araştırmalar fillerin bireysel isimler kullandığını ortaya çıkardı. Kenya'nın Samburu Ulusal Koruma Alanı'ndaki filler üzerinde yapay zeka destekli araştırmada dev memelilerin bireysel isimleri kullanarak birbirlerine nasıl seslendiğini başarıyla gösterdi. Nature Ecology and Evolution dergisinde yayınlanan araştırmada , iki fil sürüsü arasında yapılan çağrıları analiz eden Elephant Voices adlı yapay zeka uygulamasıyla savana fillerini gözlemlendi ve dinlendi. Araştırma, Samburu Ulusal Koruma Alanı ve Amboseli Ulusal Parkı'nda, fillerin takip edildiği, gözlemlendiği ve "çağrılarının" kaydedildiği 14 aylık saha çalışması da dahil olmak üzere dört yıl boyunca gerçekleştirildi. Deneyde Afrika fillerinden yaklaşık 469 benzersiz çağrı veya "gümbürtü" yakalandı.Kenya araştırmasına dahil olan enstitülerden biri olan Colorado State Üniversitesi'nden davranış ekolojisti George Wittemyer, "Çağrı bu diğer kişiye yönelikti. O kişi de bunu alıp algıladı, karşılık verdi ve gruba geldi. Siz de 'isim mi kullanıyorlar?' diye merak ediyorsunuz. Belki birbirimizi isimlerimizle selamlıyoruz, ancak birbirimizin dikkatini çektiğimizde, bir kez sohbete daldığımızda sürekli olarak birbirimizle isim kullanıyor değiliz. Görünüşe göre filler için de durum aynı." diye konuştu. Test sırasında araştırmacılar, bir filin "adı" olduğuna inandıkları bir hoparlörden bir ses çıkardılar ve fil, konuşmacıya doğru yürürken geriye doğru gürleyerek başını kaldırıp kulaklarını çırparak tepki verdi.