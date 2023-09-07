Film değil gerçek! ‘Olayların ülkesi’nde gariplikler bitmiyor: Araçta unutulunca olanlar oldu…

Ülke basınında yer alan haberlere göre Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçmak istedi. Güvenlik kamera kayıtlarına göre bir eve ateş eden silahlı kişileri bir süre sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Ne var ki tam bu sırada umulmadık bir şey oldu: Saldırganlar araçta bir el bombasını unutmuştu.

Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.