Film değil gerçek! ‘Olayların ülkesi’nde gariplikler bitmiyor: Araçta unutulunca olanlar oldu…

Güney Amerika ülkesi Ekvador, yüksek suç oranlarıyla biliniyor. Silahlı çatışmalardan soyguna, adam kaçırmadan cinayete kadar her gün sayısız suçun işlendiği ülkede bu kez başarısız girişimler konuşuluyor.
Ülke basınında yer alan haberlere göre Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçmak istedi. Güvenlik kamera kayıtlarına göre bir eve ateş eden silahlı kişileri bir süre sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Ne var ki tam bu sırada umulmadık bir şey oldu: Saldırganlar araçta bir el bombasını unutmuştu.
Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Bir başka garip olay ise Quevedo kentinde yaşandı. Silahlı saldırganlar, 3 kız öğrencinin okula gitmek üzere bindiği aracı durdurdu. Araçtan inen 3 saldırgan, 12 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla otomobilden indirerek araca bindirdi.
Küçük çocuğu kaçıran saldırganlar, "yanlış kişiyi" kaçırdıklarını fark edince kız çocuğunu serbest bıraktı.
Ekvador'da silahlı kişilerin atmayı unuttuğu el bombası kaçtıkları araçta patladı | Video
Her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirlendi.