Film gibi soygun: Bankayı soyup tünelden kaçtılar
İtalya'nın Napoli kentinde gündüz vakti gerçekleşen film sahnelerini aratmayan soygunda, silahlı bir grup Credit Agricole bankasını soyduktan sonra 25 kişiyi rehine alıp yeraltı tünellerinden kaçmayı başardı. Yerel saatle öğle civarında başlayan olayda, polis ekipleri banka şubesini kısa sürede kuşattı. 2 saat süren müzakerelerin ardından rehineler serbest bırakıldı ancak soyguncuların izine rastlanamadı. Kurtarılan bazı kişilerin cam kırıklarını üzerlerinden atıp yürüyerek uzaklaştığı, bazılarının ise gözyaşları içinde yakınlarına sarıldığı görüldü. Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre saldırganlar, banka içine önceden hazırladıkları bir tünel üzerinden kanalizasyon sistemine girerek kayıplara karıştı. Bir yetkiliye çalınan malların değerinin ne kadar olduğu sorulduğunda, "O kutuların içinde ne olduğunu müşterilerden başka kimse bilmiyor" dedi.