Filmden esinlenen dolandırıcılar operasyonla yakalandı

Kripto para dolandırıcıları Brezilya polisi ve Interpol tarafından düzenlenen operasyonla Portekiz'in başkenti Lizbon'da yakalandı. Çetenin, başrolde Leonardo Di Caprio'nun yer aldığı ve senaryosu gerçek bir hikayeye dayanan 2013 yapımı Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) adlı filmden esinlendiği ifade edildi. Brezilya Federal Bölge Sivil Polisi tarafından yapılan açıklamada, Çekyalı bir şüpheli tarafından Lizbon'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden kripto para ile Brezilyalıları dolandıran çetenin üyelerine filmi izleterek, hikayede uygulanan yöntemleri taklit etmelerini istediği belirtildi.



ÇETE ÜYELERİNİN 50 YIL İLE YARGILANMASI BEKLENİYOR

Çetenin liderinin operasyon sırasında kaçmaya çalışırken Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda yakalandığı aktarılan açıklamada, çetenin tutuklanan 6 yöneticisine ait banka hesaplarının dondurulduğu ifade edildi. Çete üyelerinin, örgütlü suç işleme, kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık gibi suçlardan en az 50'şer yıl hapis cezası ile yargılanmaları bekleniyor.



ÇETENİN BİRÇOK ÜLKEDE ŞUBELERİ BULUNUYOR

En az 4 yıldır faaliyet gösteren çetenin şu ana kadar 945 Brezilyalıyı dolandırdığı ve bazı kurbanların ise servetlerini kaybettikleri bildirildi. Yetkililer, çetenin halen Londra, Madrid, Prag, Dubai ve Tel Aviv'de şubelerinin bulunduğuna ve Meksika, Arjantin, Uruguay ve Şili'de çağrı merkezi üzerinden faaliyet göstermeye devam ettiğini açıkladı.