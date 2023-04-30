Filmleri aratmayan tahliye

Sudan'da 15 Nisan'da Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan 528 kişinin öldüğü, 4 bin 599 kişinin ise yaralandığı çatışmalar devam ederken tahliyeler de sürüyor. Çatışmalar nedeniyle Etiyopya üzerinden Türkiye'ye gelen Ahmet Tayyip Öksüz (25), Büyükelçiliğin, tahliyeler için üç konum belirlediğini söyledi. Zaman zaman ordu ile HDK'nin kontrol noktalarından geçtiklerini belirten Öksüz, "Son vatandaş gelene kadar bekledik. Yaklaşık 9 otobüs Hartum içerisinden çıktık" dedi.Etiyopya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle sınır geçişinde bazı sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Öksüz, sınırdan otobüsle Gondar Havalimanı'na, oradan da uçakla başkent Addis Ababa'ya ve oradan da THY ile 6 saatlik uçuşun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını aktardı. Öksüz, "(Yolculuk) Yaklaşık 4,5-5 gün sürdü. Zaman kavramını unuttuk" dedi. Öksüz "Vatanımıza ulaştığımız zaman havalimanının zeminini öpmek istedim" diye konuştu.