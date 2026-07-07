Finlandiya Cumhurbaşkanı: “Şimdiye kadarki en önemli NATO zirvelerinden biri”

Stubb, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bunun şimdiye kadar düzenlediğimiz en önemli NATO zirvelerinden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

"TÜRKİYE, GÜNEYDOĞU KANADINI KORUYOR, BİZ İSE FİNLANDİYA OLARAK KUZEYDOĞU KANADINI KORUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Stubb, bu yılki zirvenin ise alınan kararların uygulanmaya başlanması ve Avrupalı müttefiklerin kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk üstlenmesi bakımından öne çıktığını vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir rol üstlendiğine işaret eden Stubb, "Türkiye, güneydoğu kanadını koruyor, biz ise Finlandiya olarak kuzeydoğu kanadını koruyoruz. Bu nedenle birçok açıdan birbirimize bağlıyız ve bu zirveyi son derece önemli görüyoruz." dedi.