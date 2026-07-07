Finlandiya Cumhurbaşkanı: “Şimdiye kadarki en önemli NATO zirvelerinden biri”
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. “Şimdiye kadar düzenlenen "en önemli" NATO zirvelerinden biri” ifadesine yer veren Stubb, NATO Zirvesi'ne Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Stubb, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
"TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİ YAPMASINDAN MEMNUNUZ"
NATO Zirvesi'ne Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirten Stubb, "Dünya siyasetinde çok önemli bir dönüm noktasında, özellikle de İttifak için önemli bir anda burada bulunmanın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi. Stubb, "NATO 3.0" vizyonuna ilişkin "Temelde daha güçlü bir NATO içinde, daha güçlü bir Avrupa anlamına gelen NATO 3.0'ı başlatıyoruz." ifadesini kullandı.
Geçen yıl Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sinden yüzde 5'ine çıkarılmasına ilişkin bir hedef konulduğunu hatırlatan Stubb, Ankara Zirvesi'nde de bu hedefin uygulanmasının ele alınacağını aktardı.