Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan Türkiye’ye övgü: Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Brüksel'de düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın geleceği, genişleme ve ortak ülkelerle ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ilişkilerin açıkça ele alınması gerektiğini vurgulayan Stubb, "Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olan Türkiye hakkında da açıkça konuşmalıyız." dedi.

Stubb, "Evet, zaman zaman değerler konusunda farklılaşıyoruz ancak çoğu zaman çıkarlarımız örtüşüyor. Çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda iş birliği derinleştirilebilir ve derinleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB adaylık sürecine de değinen Stubb, Aralık 1999'daki Helsinki Zirvesi'nin Birliğin bugüne kadar yürüttüğü en büyük genişleme sürecini başlattığını belirtti.

Stubb, zirvede 6 ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatıldığını ve Türkiye'ye ilk kez adaylık statüsü verildiğini hatırlattı.

Helsinki'de alınan kararların Avrupa'yı dönüştürdüğünü söyleyen Stubb, bu kararların demokrasi, refah ve güvenlik alanını genişlettiğini ve Avrupa'yı güçlendirdiğini dile getirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör