Finlandiya hamlesine İskender füzeli cevap

Rusya - Ukrayna savaşının Avrupa'da yayılma riski sürerken dün önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin onay vermesinin ardından Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ittifakın kuruluş anlaşmasındaki 5. maddeyle "sarsılmaz güvenlik garantisi" altına gireceğini söyledi. Stoltenberg, Finlandiya'da NATO askeri konuşlandırılıp konuşlandırılmamasının bu ülkenin kararına bağlı olduğunu, Finlandiyalı yetkililer ile görüşmelerde bu konunun henüz ele alınmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.Finlandiya'nın üyeliğinin resmiyet kazanmasından saatler önce ise Rusya'dan yeni hamle geldi. Nükleer füze güdümlü İskender füze sisteminin Belarus'a teslim edildiği duyuruldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus askerlerine nükleer füzelerle donatılan sistemlerin kullanımıyla ilgili eğitim vermeye başladıklarını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek "Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız" dedi.AKParti Sözcüsü Ömer Çelik, Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik etti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO'ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir" dedi.