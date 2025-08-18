Finlandiya liderinden Ukrayna açıklaması: Kalıcı barışı sağlayacak çözümler hemen üretilmeli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlenecek ortak toplantıdan önce açıklamalarda bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, burada yaptığı açıklamada, birçok Avrupalı liderin bugün Washington'da bir araya gelmesinin Ukrayna'ya olan desteğin etkin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"RUSYA İLE UZUN BİR SINIRIMIZ VAR"

Küçük bir ülke olduklarını ancak Rusya ile çok uzun bir sınırlarının bulunduğunu vurgulayan Stubb, "Küçük bir ülkeden geliyor olabilirim ancak Rusya ile uzun bir sınırımız var. Kış Savaşı'ndan Devam Savaşı'na kadar Rusya ile bir geçmişimiz de var." dedi.

"KALICI BARIŞI SAĞLAYACAK ÇÖZÜMLER HEMEN ŞİMDİ ÜRETİLMELİ"

Stubb, 1944'te Ruslar ile bir çözüme ulaştıklarını ve 2025'te de çözüm bulacaklarına inandığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına son verecek ve kalıcı barışı sağlayacak çözümler hemen şimdi üretilmeli. Görev zor ama mümkün. Bunun için buradayız." diye konuştu.