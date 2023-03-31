Finlandiya memnun Erdoğan sözünü tuttu

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesi uluslararası ilişkilerde ve dünya medyasında ses getirdi. TBMM'nin önceki gün onay vermesiyle 30 NATO ülkesindeki onay süreçleri tamamlanmıştı. Rusya ile 1340 kilometrelik sınıra sahip Finlandiya'nın önümüzdeki günlerde NATO'nun 31'inci üyesi olması bekleniyor. Ayrıca Finlandiya'nın üyelik süreci, ittifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu. Dünya medyasından Türkiye'nin bu süreçteki kararlı tavrına vurgu yapıldı.Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı. Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız" ifadeleri kullanıldı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya resmen üyelik başvurusu yaptı. Türkiye, iki ülkenin teröre destek verdiğini belirterek garantiler istemişti. 28-30 Haziran 2022'de Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Ancak İsveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesi ve PKK ile FETÖ'cülerin iadesi konusunda yavaş hareket etmesi nedeniyle Türkiye, sadece şartları yerine getiren Finlandiya'ya onay verdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyeliği onay sürecinin tamamlanmasını tebrik etti. Türkiye'nin kararını memniyetle karşıladığını açıklayan Stoltenberg, "Finlandiya'nın bayrağını önümüzdeki günlerde NATO karargahına çekmeyi sabırsızla bekliyorum" dedi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis da Finlandiya'nın üyeliğinden dolayı memnun olduklarını açıkladı.Türkiye'nin onayı dünya basınında geniş yer buldu. Finlandiya basını sancılı sürecin ülkeleri için 'bir ders' olduğunu belirtti. CNN International'daki haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekildi. İsveç basınında ise "İsveç hâlâ bekliyor ve kapıyı çalıyor" denildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen belki de tek kişi sizsiniz" demişti.