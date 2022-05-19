Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye’den ilk veto





BİDEN'DAN İKİ ÜLKEYE DAVET



Rusya Dışişleri Bakanlığı da İsveç'in NATO'ya üyelik kararına yönelik tepkilerinin, bu ülkeye yabancı askeri üsler ve silahların konuşlandırılmasına bağlı olacağını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden ise Finlandiya ve İsveç'in liderlerini bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.