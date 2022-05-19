Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye’den ilk veto

Finlandiya ve İsveç'in NATO daimi temsilcileri büyükelçiler Klaus Korhonen ve Axel Wernhoff, ülkelerinin üyelik başvurularını ittifakın Brüksel'deki merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e iletmesinin ardından büyükelçiler nezdinde görüşmeler gerçekleştirildi.
Uluslararası ajanslara göre Türkiye bu görüşmelerde iki ülkenin üyeliğinin başlamasıyla ilgili katılım sürecine blok koydu.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin İsveç'ten NATO üyeliği konusunda haklı taleplerinin bulunduğunu belirterek bu durumun, İsveç'in üyeliğini zora soktuğunu ifade etti.
Milanovic, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda sergilediği tutumun, "ciddi devletlerin" işleyişini ortaya koyduğuna işaret etti.
BİDEN'DAN İKİ ÜLKEYE DAVET
Rusya Dışişleri Bakanlığı da İsveç'in NATO'ya üyelik kararına yönelik tepkilerinin, bu ülkeye yabancı askeri üsler ve silahların konuşlandırılmasına bağlı olacağını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden ise Finlandiya ve İsveç'in liderlerini bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.
FİNLANDİYA VE İSVEÇ RESMEN BAŞVURDU
NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya üyelik için dün başvuruda bulundu. Resmi başvuru mektupları NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim edildi. Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.
BİR YIL SÜREBİLİR
İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek.
Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı. Diplomatik kaynaklara göre iki ülkenin NATO üyeliği bir yıl sürebilir.