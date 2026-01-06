Finlandiya’da çocuklara yalan haber eğitimi verilecek

Avrupa ülkelerinde çocukları dijital ortamda korumak için atılan adımlara her gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal ağlarda Avustralya modeli gibi çocuklara yaş sınırı getirmeye hazırlanan Batılı ülkeler bir yandan da yapay zekâ ile üretilen "yalan haber" ve "sahte içeriklere" karşı harekete geçiyor. Bu konuda son örnek Finlandiya oldu. Euronews'ün haberine göre Finlandiya'da 3 yaşından itibaren çocuklara yalan haberle mücadele eğitimleri verilmeye başlandı. Finlandiya Eğitim Bakanı Anders Adlercreutz, "Dünyanın bu hale geleceğini öngörmemiştik. Kurumlarımızın ve demokrasimizin dezenformasyon yoluyla bu denli zorlanacağını tahmin etmemiştik" dedi. Habere göre Finlandiya hükümeti özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çocuklara doğru bilginin ulaştırılmasını ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor.