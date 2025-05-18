Finlandiya'da gökyüzünde feci kaza: Helikopterler havada çarpıştı

Finlandiya’da havada çarpışan helikopterler ormana düştü. Kaza sonucu 5 kişi can verdi.

Finlandiya’da gökyüzünde feci kaza: Helikopterler havada çarpıştı
DHA

Finlandiya'nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopter havada çarpıştı.

Yetkililer, iki helikopterin Piikajarvi Havaalanı'na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştüğünü açıkladı.

Helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğü bildirildi. Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.