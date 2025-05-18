Finlandiya'da gökyüzünde feci kaza: Helikopterler havada çarpıştı
Finlandiya’da havada çarpışan helikopterler ormana düştü. Kaza sonucu 5 kişi can verdi.
Finlandiya'nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopter havada çarpıştı.
Yetkililer, iki helikopterin Piikajarvi Havaalanı'na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştüğünü açıkladı.
Helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğü bildirildi. Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.