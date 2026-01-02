Finlandiya’da sabotaj alarmı

Finlandiya polisi, Helsinki ile Estonya'nın başkenti Tallinn arasında uzanan deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle Rusya'dan gelen bir kargo gemisine el koydu. 1 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen operasyonda, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı "Fitburg" adlı geminin 14 mürettebatı gözaltına alındı. St. Petersburg'dan yola çıkan ve İsrail'in Hayfa limanına gitmekte olan 132 metre uzunluğundaki gemi, Finlandiya Sahil Güvenliği tarafından durdurularak Kirkkonummi yakınlarındaki Kantvik limanına çekildi.