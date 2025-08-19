Finlandiya’da yapay zekâ eğitime dahil edildi

Finlandiya, çocuklara yapay zekâ ile erken yaşta tanışma fırsatı sunarak medya okuryazarlığı konusunda Avrupa'da öncü rol üstleniyor. Euronews'ün haberine göre, ülkedeki bir sınıfta öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde yapay zekâ ile birlikte korku hikâyesi yazdı ve bu hikâyeyi görsellerle süsledi. Bu uygulama, çocuklara dijital araçlarla yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmayı hedefliyor. Finlandiya, uzun süredir medya okuryazarlığını eğitim sistemine entegre etmiş durumda. Üç yaşından itibaren dijital ortamı tanımaya başlayan çocuklar, ilkokul yıllarında internetteki bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmeyi öğreniyor. Eğitimciler, yapay zekânın da bu müfredata nasıl dâhil edileceğini tartışıyor.

REHBERLİK SUNACAK

Uzmanlara göre, 'deepfake' içerikler gibi yapay zekâ kaynaklı tehditler karşısında öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri büyük önem taşıyor. Finlandiya Ulusal Görsel-İşitsel Enstitüsü'nden Leo Pekkala, eğitimle yanlış bilgilendirme kampanyalarının etkisinin azaltılabildiğini belirtiyor. Avrupa Birliği de ortak bir yapay zekâ okuryazarlığı çerçevesi üzerinde çalışıyor. EUIPO uzmanı Kari Kivinen, bu çerçevenin 2026'da yayımlanacağını ve öğrencilerin yapay zekâyı güvenli ve bilinçli kullanmaları için rehberlik sunacağını açıkladı. Finlandiyalı yetkililer, eğitim sistemlerinin teknolojik gelişmelere ayak uydurması gerektiğini vurguluyor.