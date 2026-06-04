  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Finlandiya’dan Avrupa Birliği açıklaması: Türkiye’nin üyeliğini ciddi olarak düşünmeliyiz

Finlandiya’dan Avrupa Birliği açıklaması: Türkiye’nin üyeliğini ciddi olarak düşünmeliyiz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin daha büyük yapıda olması gerektiğini belirterek, “Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli." ifadelerini kullandı.

Finlandiya’dan Avrupa Birliği açıklaması: Türkiye’nin üyeliğini ciddi olarak düşünmeliyiz
AA

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği'nin (AB) daha büyük düşünmesi gerektiğini savundu.

AB'nin genişlemesini "Avrupa'nın en iyi politikası" şeklinde nitelendiren Stubb, "AB, üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli ve İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda'yı potansiyel üye adayları olarak göstermelidir." dedi.

Finlandiya’dan Avrupa Birliği açıklaması: Türkiye’nin üyeliğini ciddi olarak düşünmeliyiz

Stubb, Karadağ ile Arnavutluk'un "öne çıkan aday ülkeler" olarak gösterildiğine dikkati çekerek, 2020'de AB'den ayrılan İngiltere'nin Birliğe tekrar dahil edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da AB üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret eden Stubb, "Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Artık kimse Türkiye'den bahsetmiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli." diye konuştu.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#AVRUPA BİRLİĞİ #TÜRKİYE #FİNLANDİYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!