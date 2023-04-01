Finlandiya’ya NATO vizesi verildi, İsveç beklemede: Uygulamayı görmemiz gerek

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Süreci SABAH'a değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in kendi istihbarat raporlarında da terör örgütü PKK ve türevlerinin haraç topladığına ilişkin veriler olduğunu ve kendi güvenlikleri için de terör örgütleri ile aralarına mesafe koymaları gerektiğini dile getirdi. Kılıç, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele kanununun müttefik olmak için yeterli olmadığını, Türkiye'nin uygulamayı görmesi gerektiğini vurguladı.

BİR DELİNİN PROVOKASYONU MU?

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Aralık ayındaki Ankara ziyaretinde İsveç için nispeten pozitif bir ortam olduğuna değinen Kılıç, "Daha sonra Cumhurbaşkanımızı hedef alan maket olayı gerçekleştirdi. Ardından büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımızın yakılması eylemi oldu. Bunlar ifade özgürlüğü ile açıklanamaz. Çünkü ifade özgürlüğü başka insanların kutsallarına, inançlarına ve değerlerine hakaret etme hakkını vermez" dedi. Kılıç, bu olayların ardından Türkiye'nin tepkisi üzerine İsveçli yetkililerin "Bir delinin provokasyonu yüzünden ilişkilerimizin bozulmasına müsaade etmeyin" dediklerini belirterek, "Hep bizden istiyorlar, onlar ilişkilerimizin bozulmasına müsaade etmesinler" değerlendirmesinde bulundu. Kılıç, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin ayrılması konusunun da bu olaylardan sonra daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığını kaydetti.