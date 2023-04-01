Finlandiya’ya NATO vizesi verildi, İsveç beklemede: Uygulamayı görmemiz gerek

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Süreci SABAH'a değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in kendi istihbarat raporlarında da terör örgütü PKK ve türevlerinin haraç topladığına ilişkin veriler olduğunu ve kendi güvenlikleri için de terör örgütleri ile aralarına mesafe koymaları gerektiğini dile getirdi. Kılıç, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele kanununun müttefik olmak için yeterli olmadığını, Türkiye'nin uygulamayı görmesi gerektiğini vurguladı.
BİR DELİNİN PROVOKASYONU MU?
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Aralık ayındaki Ankara ziyaretinde İsveç için nispeten pozitif bir ortam olduğuna değinen Kılıç, "Daha sonra Cumhurbaşkanımızı hedef alan maket olayı gerçekleştirdi. Ardından büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımızın yakılması eylemi oldu. Bunlar ifade özgürlüğü ile açıklanamaz. Çünkü ifade özgürlüğü başka insanların kutsallarına, inançlarına ve değerlerine hakaret etme hakkını vermez" dedi. Kılıç, bu olayların ardından Türkiye'nin tepkisi üzerine İsveçli yetkililerin "Bir delinin provokasyonu yüzünden ilişkilerimizin bozulmasına müsaade etmeyin" dediklerini belirterek, "Hep bizden istiyorlar, onlar ilişkilerimizin bozulmasına müsaade etmesinler" değerlendirmesinde bulundu. Kılıç, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin ayrılması konusunun da bu olaylardan sonra daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığını kaydetti.
İSVEÇ'TE PKK SİYASETE KADAR SIZMIŞ
Ankara'nın teröre verilen destek sürdüğü müddetçe İsveç'in NATO üyeliğine müsaade etmeyeceğinin net olduğunun altını çizen Kılıç, Stockholm tarafının da hata yaptığını anladığını ve daha sonra bu tür eylemlerin yapılmasına müsaade edilmediğini ifade etti. Finlandiya'nın muhtıra maddelerini yerine getirdiğini zaten başvuru yapıldığında da İsveç kadar sorunlu bir terör yapılanması barındırmadığını kaydeden Kılıç, "PKK'lı teröristler İsveç'te siyasete kadar sızmış durumda. Türkiye için güvenlik tehdidi olan PKK/YPG nerede ise tepelerine binmeye devam edeceğiz" dedi.
PAÇAVRALARINDA AMBLEM YOK
Kılıç, terör örgütü PKK/YPG/PYD/SDG'nin Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdikleri eylemlerde paçavralarına amblem yerine renk kullandıklarını söyledi. İsveç'in kendi istihbarat raporlarında da terör örgütü PKK ve türevlerinin haraç topladığına ilişkin veriler olduğunun altını çizen Kılıç, "Kendi güvenlikleri için de terör örgütleri ile aralarına mesafe koymaları lazım. Aslında terör örgütlerinin ülkelerindeki varlığına dikkat çektiğimiz için bize teşekkür etmeleri lazım. Bu konuda eksiklerine ayna tuttuk" diye konuştu. Kılıç, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele kanunun olumlu bir gelişme olduğunu ancak kanunun müttefik olmak için yeterli olmadığını Türkiye'nin uygulamayı görmesi gerektiğini vurguladı.
HER KOŞULDA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ
Kılıç, İsveç'in muhtıra maddelerini yerine getirmek için Türkiye'deki seçimleri beklediği yorumlarına ilişkin "Ben ülkesini seven ve siyasi sorumluluğu olan bir kişinin Türkiye'nin kazanımlarından geri adım atabileceğine inanmak istemem" dedi. Kılıç, üçlü muhtıranın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı huzurunda Dışişleri Bakanı tarafından imzalanmış resmi bir belge olduğunu ve İsveç'in her koşulda bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini anlattı.
KİMİ AĞIRLADIKLARINDAN HABERDAR DEĞİLLER
Kılıç, Fransa'da terör örgütü PKK/YPG mensupları Senato'da ağırlanarak sözde onur madalyası ile ödüllendirilmesine ilişkin de "Kimi ağırladıklarından haberdar değiller. Çünkü bilgi sahibi değiller ve dünyadaki gerçeklerden kopuklar. Fransız senatosu ile bu konuda iletişimimiz olacak" şeklinde konuştu.