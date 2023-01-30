“Finlandiya’yı ayırmak adaletli olabilir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Joao Gomes Cravinho ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda farklı bir mesaj verilebileceği açıklamasına ilişkin, "Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yayınlandıktan sonra Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bu konuda telefonda bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.Madrid'de imzalanan üçlü ahitnameye değinen Çavuşoğlu, "O günden bu yana Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar, savunma sanayii ürünlerinin ihracat izinleri ile ilgili olumlu gelişmeler de oldu. İsveç'teki gibi provokasyonlar da gerçekleşmedi" değerlendirmesinde bulundu.