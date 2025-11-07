Firari FETÖ’cü Erzurum’da yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Palandöken ilçesinde, FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, jandarma ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.