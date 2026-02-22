Fırat’ın doğusunda SDG’den alınan yerler Türkiye’nin de desteğiyle normale dönüyor!

Türkiye'nin de desteğiyle bölgenin yeniden ayağa kaldırılması hedeflenirken, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan Kamışlı kentindeki havaalanında uçuşlar yeniden başlaması amacıyla çalışmalar start aldı. Yine yıllarca SDG örgütünün kontrolündeki Haseke ilinde kapalı olan Şeddadi Ulusal Hastanesi de hizmete girdi. Esed rejimi tarafından yok saylan ve vatandaşlık verilmeyen Kürtlere Suriye vatandaşlığı verilmesiyle ilgili başvuru süreci belirlendi.

SDG/YPG'nin temizlendiği Suriye'nin kuzey doğusu yani Fırat'ın doğusu Türkiye'nin desteğiyle normale dönüyor. Bir süre önce Rusya'nın da çekilmesiyle birlikte Şam yönetiminin yeniden kontrolü sağladığı Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan Kamışlı Uluslararası Havalimanı'na Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü heyeti, operasyonların yeniden başlatılması ve havalimanı yönetiminin devri konularını görüşmek üzere teknik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, güvenlik ve teknik koordinasyon çerçevesinde, faaliyetlerin onaylı standartlara uygun şekilde tamamlanmasını sağlamak olduğu ifade edildi. Haseke Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Mervan El-Ali ve Havalimanları ve Sınır Kapıları Güvenlik Müdürlüğü'nden Albay Ahmed El-Ahmed'in katıldığı toplantıda, Kamışlı Havalimanı yönetiminin devri görüşüldü. Söz konusu adımın, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşmanın maddelerinin uygulanması kapsamında atıldığı kaydedildi.

ŞEDDADİ ULUSAL HASTANESİ HİZMETE GİRDİ

Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan Haseke'de, bölgenin en büyük sağlık merkezlerinde olan Şeddadi Ulusal Hastanesi de Türkiye'nin desteğiyle, hazırlanan kapsamlı işletme planının tamamlanmasının ardından fiilen hizmete girerek hasta kabulüne ve sağlık hizmeti sunumuna başladı. Sağlık, hemşirelik ve teknik personelin nöbet düzenini organize edilirken, hizmetlerin 24 saat kesintisiz sürdürüleceği belirlendi. Hastane halihazırda mevcut operasyonel kapasitesiyle hizmet verirken, önümüzdeki günlerde yeni doktorların göreve başlamasıyla birlikte kadronun güçlendirileceği bildirildi. Uzmanlık eğitimi alan doktorların varışlarının ardından derhal görevlendirileceği ve böylece mevcut zorlukların aşılmasının hedeflendiği belirtildi.

KÜRTLER İÇİN VATANDAŞLIK BAŞVURU SÜRECİ AÇIKLANDI

Öte yandan, Suriye İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı 13 sayılı Kararname hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yürütme talimatlarını içeren 144 sayılı kararı yayımladı. Karar, kararname kapsamında bulunan Kürtlere Suriye vatandaşlığı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Düzenlemenin, işlemlerin şeffaflık içinde yürütülmesini, anayasal bildirgede yer alan vatandaşlık haklarının korunmasını ve sürecin eşitlik, toplumsal istikrar ve ulusal bütünleşme ilkeleriyle uyumlu şekilde uygulanmasını amaçladığı belirtildi.