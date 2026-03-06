Fırsatçı Yunanistan’dan tehlikeli adım

İsrail'in saldırılarına karşılık İran misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alıyor. Bu süreçte çok sayıda Avrupa ülkesi ABD'ye destek, Körfez ülkelerine yardım veya kendi üslerini korumak için bölgeye akın etti. Doğu Akdeniz'e de savaş gemilerini yolladı. Ancak Yunanistan süreci yine Türkiye'ye karşı kullandı. Savunma Bakanı Nikos Dendias, 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması ile gayri askeri statüde kalması öngörülen On İki Ada'dan biri olan Kerpe'ye savunma sistemi konuşlandırdığını doğruladı.

Dendias, "Türkiye de savaş gemisi gönderirse ne dersiniz?" sorusuna da "Kıbrıs'ta 40 bin askeri var. Belki bu dönem bir fırsat olur da Türkiye askerlerini geri çeker" karşılığını verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, açıklamaları gayri ciddi, talihsiz ve zamansız bulduğunu kaydetti. Keçeli, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeleri fırsata çevirmek isteyen ve her vesileyle NATO müttefikimiz Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi zehirlemeye gayret gösteren bazı çevrelerin yeni bir oldubitti teşebbüsünde bulunmaları esasen şaşırtıcı değildir" ifadelerini kullandı.