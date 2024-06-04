Fırtına paramparça etmişti: Gazze’deki yüzer iskele için yeni açıklama

Singh, Gazze'de yüzer iskeleye destek verdikleri sırada karaya oturan ABD'ye ait iki askeri gemiyi kurtarma çalışmalarının da İsrail Donanmasının yardımlarıyla sürdüğünü kaydetti. Söz konusu gemilerin "çok fazla su ve kum aldığını" ifade eden Singh, kurtarma çalışmalarının bu sebeple daha zor olduğunu söyledi.

Singh ayrıca insani yardımın "en kısa sürede" Gazze'ye ulaşması için uluslararası toplumla çalışmakta kararlı olduklarını belirtti.