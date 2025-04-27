FKÖ yönetiminde değişim: Mahmud Abbas’ın yeni halefi belli oldu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yakın sırdaşı olarak bilinen Hüseyin Eş-Şeyh'i, yardımcısı ve muhtemel halefi olarak atadı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Devlet Başkanı Yardımcılığı görevi için Hüseyin eş-Şeyh'i seçti.
Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamada, örgütün yürütme kurulunun da onayıyla Hüseyin Eş Şeyh'in yeni görevine atandığı açıklandı. Filistin Kurtuluş Örgütü, 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez 24 Nisan'da 'başkan yardımcısı' makamının oluşturulmasına karar verdi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Başkan Yardımcılığı makamı kurulması kararı, FKÖ Merkez Konseyi tarafından dün yapılan toplantıdaki oylama sonucu alındı. Oylamada, çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan 172 üyeden 170'i evet oyu verdi.Hüseyin eş-Şeyh, daha önce FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.