FKÖ yönetiminde değişim: Mahmud Abbas’ın yeni halefi belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Devlet Başkanı Yardımcılığı görevi için Hüseyin eş-Şeyh'i seçti.

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamada, örgütün yürütme kurulunun da onayıyla Hüseyin Eş Şeyh'in yeni görevine atandığı açıklandı. Filistin Kurtuluş Örgütü, 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez 24 Nisan'da 'başkan yardımcısı' makamının oluşturulmasına karar verdi.