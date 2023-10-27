Flaş BBC iddiası! Çalışanlar kurumun İsrail-Filistin politikası nedeniyle ağlıyor

Gazetenin haberine göre, "BBC'nin İsraillilerin hayatlarını Filistinlilerin hayatlarından daha değerli gördüğü" yönündeki kurumun kendi çalışanlarının endişeleri, bu hafta üst düzey editöryal yetkililerle yapılan toplantıda dile getirildi. Ayrıca, söz konusu endişelere yer verilen e-posta BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye gönderildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yahudi, Filistinli ve Arap toplumlarından çalışanlarıyla toplantılar düzenleyerek endişelerini dinledi.

"BİNADAKİ PEK ÇOK KİŞİNİN RUH HALİ, HABERLERİ DOĞRU ŞEKİLDE VERMEDİĞİMİZ YÖNÜNDE"

The Times gazetesine konuşan kaynak da konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'ın yaptığı korkunç bir şeydi ve kimse Hamas'ın eylemlerini mazur görmüyor, ancak binadaki pek çok kişinin ruh hali, haberleri doğru şekilde vermediğimiz yönünde. Çalışanlar tuvaletlerde ağlıyor ve serbest çalışanlar yaşanan sıkıntı nedeniyle işe gelmeyerek kazançlarından fedakarlık ediyor. Pek çok insan derin rahatsızlık duyuyor."