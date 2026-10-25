Florida’da stadyum çevresinde silahlar konuştu: 12 yaralı

ABD’de Florida A&M Üniversitesi’ne ait Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında silahlar ateşlendi. Saldırıda 6’sı çocuk 12 kişi yaralanırken, 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, olay öncesinde kavga çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.

Florida’da stadyum çevresinde silahlar konuştu: 12 yaralı
AA
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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir futbol stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

NBC News'ün haberine göre, Tallahassee Polis Departmanından yapılan açıklamada, Florida A&M Üniversitesinin Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, olayda yaralanan 12 kişiden 6'sının çocuk, 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Florida’da stadyum çevresinde silahlar konuştu: 12 yaralı

"SALDIRI ÖNCESİ KAVGA ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı öncesinde bir kavga yaşanmış olabileceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite yönetimi, saldırının ardından X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kampüs topluluğuna olay bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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