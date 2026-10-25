Florida’da stadyum çevresinde silahlar konuştu: 12 yaralı

Açıklamada, olayda yaralanan 12 kişiden 6'sının çocuk, 3 kişinin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.

NBC News'ün haberine göre, Tallahassee Polis Departmanından yapılan açıklamada, Florida A&M Üniversitesinin Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

ABD 'nin Florida eyaletinde bulunan bir futbol stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

"SALDIRI ÖNCESİ KAVGA ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Diğer yaralıların durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı öncesinde bir kavga yaşanmış olabileceği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite yönetimi, saldırının ardından X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kampüs topluluğuna olay bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.