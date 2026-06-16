Florida’dan TikTok’a dava: Çocukları bağımlı hale getiriyor

CBS News'in haberine göre, ABD'de Florida Başsavcısı James Uthmeier, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Uthmeier, eyalet sınırları içinde çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan bir yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu TikTok'a karşı dava açtıklarını bildirdi.

Uthmeier, "(Platform) Çocukları saatlerce ekran başında tutmak için tasarlandı. Kanıtlarımız, birçok çocuğun günde altı, yedi, sekiz veya daha fazla saat TikTok'ta kaldığını gösteriyor. Çocuklarımızın hayatlarını geri alacağız." dedi.

Platformun "aktif olarak reşit olmayanları hedef aldığını" ve bu konuda Florida eyaleti yasasını ihlal ettiğini söyleyen Uthmeier, "TikTok'un başarısı, çocukları platforma bağımlı hale getirme yeteneğine dayanıyor." ifadesini kullandı.