Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil

Türkiye ile ABD arasında devam eden F-16 anlaşmazlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye düşmanı ABD'li senatörün sözleriyle bir kez daha gündeme gelmişti. ABD yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için hareket geçmişken ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ileri sürerek ABD'nin bu durumu dikkate alması gerektiğini ifade etmiş, F-16 satışının onaylanmaması gerektiğini söylemişti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve mondernizasyonunu engellemek için son kozlarını oynayan Menendez'e rağmen Washington müzakereleri olumlu geçmişti.