Forbes muhabiri ‘yalan haber’den gözaltına alındı!

Merkezi ABD'de bulunan iş dünyasının saygın dergilerinden Forbes'in Rus muhabiri Sergei Mingazov gözaltına alındı. Forbes Rusya'da görevli Mingazov'un Rus ordusuna ilişkin "yalan" haber yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Mingazov'un avukatı Konstantin Bubon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin Khabarovsk'te tutulduğunu ifade etti. Bubon, Mingazov'un gözaltı kararının savaşın ilk haftalarında Ukraynalı sivillerin öldüğü Bucha'da Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair yayınları yeniden paylaştığı gerekçesiyle alındığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başlamasının ardından kabul edilen yasalar, Rus ordusu hakkında yalan haber yapmaktan hüküm giyen kişilere uzun süreli hapis cezası verilmesini öngörüyor.