Forbes: Türk İHA’ları her yerde
SON yıllarda Türk savunma sanayisi ve insansız hava aracı (İHA) üretimindeki başarısı dünya basınının gündeminden düşmüyor. ABD merkezli Forbes dergisi, Türk İHA'ları ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. "Türkiye'nin yerli üretimi silahlı insansız hava araçları artık Arap dünyasında her yerde karşımıza çıkıyor" başlıklı analizde, Körfez ülkelerinden Kuzey Afrika pazarına kadar yayılan Türk İHA'larının Arap dünyasının yeni gözdesine dönüştüğü ifade edildi. Türk İHA'larının yaygın kullanımının stratejik bir dönüşüme işaret ettiği kaydedildi. Analizde, Türk savunma sanayisi ürünlerinin küresel savunma pazarında yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekildi.
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