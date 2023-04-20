Fox iftiranın bedelini ağır ödedi

ABD'de tartışmalı 2020 başkanlık seçiminin yankıları sürüyor. Amerikan haber kanalı Fox News, ABD'de 2020 başkanlık seçimleri sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili bilgileri kararttığı yönündeki haberleri nedeniyle davalık olduğu firma ile anlaşmaya vardı. Fox News asılsız haber yaymakla ilgili davada; oy makinesi üreticisi Dominion şirketine 787 milyon 500 bin dolar tazminat ödeyecek.Oy verme işlemlerinin ardından, Donald Trump'ın seçimleri kazandığı fakat oy kullanma sisteminde hile yapılarak Joe Biden'ın kazanmış gösterildiğini savunan çok sayıda yorumcu, Fox News ekranlarında yer almıştı. Bunun üzerine Dominion yönetimi, kendilerine iftira atıldığı gerekçesiyle 1.6 milyar dolarlık tazminat davası açmaya karar vermişti. Fakat taraflar duruşmalar başlamadan hemen önce mahkeme dışı uzlaşmaya gitti. Fox Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch 28 Şubat'ta, Fox News yorumcularının Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı yönündeki yanlış iddiasını "desteklediğini" kabul etmişti. Fox başka seçim teknolojisi şirketi olan Smartmatic'in açtığı ve 2.7 milyar dolar tazminat talep ettiği bir diğer davayla daha karşı karşıya.