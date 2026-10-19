Fransa adeta yangın yeri: Lüks mağazalardan yüz binlerce euroluk eşya yağmalandı!
Fransa'da 17 Ekim'deki protestolarda şiddet ve yağma olayları büyüyerek devam ediyor. Ülkede yaşananlara güvenlik güçleri sert şekilde müdahale ederken, Rolex ve Louis Vuitton gibi lüks markaların mağazaları ile teknoloji işletmeleri yağmalandı. Çalınan ürünler arasında, lüks saatler, ve yaklaşık 100 bin euro değerinde büyük bir seyahat bavulu da yer alırken, en az 3 bin işletmenin zarar gördüğü bildirildi.
Fransa'da 17 Ekim'de düzenlenen protestolar sırasında başlayan yağma olayları, birçok kentte alışveriş caddelerini savaş alanına çevirdi. Paris, Marsilya, Lyon, Lille ve Bordeaux başta olmak üzere maskeli gruplar lüks mağazaların vitrinlerini kırdı, güvenlik kepenklerini zorladı ve içerideki ürünleri çaldı. Yağmacıların ellerinde lüks çantalar, telefonlar, bilgisayarlar ve çeşitli ürünlerle mağazalardan kaçtığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Saldırılardan korunmak isteyen çok sayıda esnaf vitrinlerini tahta panellerle kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı, ancak birçok işletme yağmadan kurtulamadı. Olayların ardından alışveriş caddelerinde kırık camlar, boş ürün kutuları ve tahrip edilmiş mağazalar kaldı.
ROLEX SAATLERİ VE LOUİS VUİTTON'UN LÜKS ÇANTALARI YAĞMALANDI
Yağma olaylarına ilişkin en dikkat çekici görüntüler Marsilya'da kaydedildi. Kentin lüks alışveriş bölgesinde bulunan Rolex, Hermes ve Louis Vuitton mağazaları saldırıların hedefi oldu. Vitrinleri kırılan mağazalardan yüksek değerli ürünler çalındı. Rolex mağazasındaki yağmada saatler ve saat kutuları götürülürken, dağıtılan teşhir alanları ve boşaltılan saat kutularına ait görüntüler büyük yankı uyandırdı.
Çalınan saatlerin sayısı ve toplam değerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Louis Vuitton mağazalarından da çok sayıda lüks çanta, aksesuar ve seyahat ürünü çalındı. Yağmacıların, yaklaşık 100 bin euro değerindeki büyük bir seyahat bavulunu da götürdüğü belirtildi. Lüks ürünlerin satıldığı mağazalarda meydana gelen tahribat, olayların ekonomik boyutunu gözler önüne serdi.