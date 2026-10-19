Fransa adeta yangın yeri: Lüks mağazalardan yüz binlerce euroluk eşya yağmalandı!

BAŞKENTİN LÜKS ALIŞVERİŞ BÖLGESİ YAĞMALANDI

Paris'in ünlü Avenue Montaigne Caddesi'ndeki Celine mağazası da yağmalanan işletmeler arasında yer aldı. Başkentin lüks alışveriş bölgelerinde Dior ve diğer ünlü markaların mağazaları saldırılara uğrarken, bazı vitrinler tamamen kırıldı. Lille kentinde ise yaklaşık 50 kişilik bir grup, Louis Vuitton mağazasının zırhlı kapısını demir çubuklarla kırmaya çalıştı ancak içeri girmeyi başaramadı. Paris'in köklü alışveriş merkezlerinden BHV Marais'ye giren bir grup, merkezin zemin katındaki ürünleri çaldı. Galeries Lafayette mağazaları da Paris, Bordeaux, Nantes ve Rennes'in aralarında bulunduğu birçok kentte yağma girişimleri ve tahribatın hedefi oldu.

APPLE MAĞAZALARINDAN ÇALINAN TELEFONLAR UZAKTAN KİLİTLENDİ

Yağma olayları teknoloji mağazalarında da büyük zarara yol açtı. Lille ve Bordeaux'daki Apple mağazalarına giren maskeli gruplar, çok sayıda iPhone, iPad ve Mac bilgisayarı çaldı. Lille'de bir kişinin elinde MacBook bilgisayarla mağazadan çıkarak sevinç çığlıkları atması kameralara yansıdı. Olayların ardından çalınan iPhone'lardan biri uzaktan kilitlendi. Telefonun ekranında, cihazın Lille'deki Apple mağazasına götürülmesi gerektiğini belirten bir uyarı görüntülendi.