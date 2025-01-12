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Giriş Tarihi: 12.1.2025 16:50

Fransa adım adım Afrika’dan kovuluyor: Paris, Çad’daki bir askeri üsten daha çekildi

Fransa, Afrika’daki çeşitli ülkelerin “isteğiyle” bölgeyi terk ediyor. Bu kez de Çad’la yapılan iş birliği anlaşmasının sona ermesi üzerine Fransız askerleri Abeche kentindeki bir askeri üssü terk etti.

AA
Fransa adım adım Afrika’dan kovuluyor: Paris, Çad’daki bir askeri üsten daha çekildi

Çad'ın Abeche kentinde teslim töreni düzenlendi. Abeche Askeri Üssü'nde düzenlenen törene birçok Fransız ve Çadlı yetkili katıldı.

Abeche Valisi Bachar Ali Souleymane, törende yaptığı konuşmada, "Bu tarihi karar, Çad'ın savunma ve güvenlik güçlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir," dedi.

Törenin ardından, Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Abeche Askeri Üssü'nün Çad ordusuna devir teslim anlaşması taraflarca imzalandı.

Üste bulunan 120 Fransız askerinden 90'ı ülkeyi terk ederken, kalan askerlerin de 31 Ocak'a kadar ülkeden ayrılması planlanıyor.

FRANSA'YA ÇAD DARBESİ

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü, Çad ordusuna 26 Aralık'ta teslim edilmişti.

Başkent Encemine'deki Adji Kossei Üssü'nün de 31 Ocak'ta Çad ordusuna teslim edilmesiyle Fransa'nın Çad'daki askeri varlığının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor.

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Fransa adım adım Afrika’dan kovuluyor: Paris, Çad’daki bir askeri üsten daha çekildi
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