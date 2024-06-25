Fransa bağımsızlık isteyenleri tutukladı

Fransa ile 17 bin kilometre uzakta yer alan Hint-Pasifik bölgesindeki sömürgesi Yeni Kaledonya arasındaki gerilim sürerken şiddet olayları yeniden alevlendi. Anayasal reform karşıtı protestoları organize ettikleri suçlamasıyla Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada, yeniden şiddet olaylarına sahne oldu. Ada'da bazı araçlar ve binalar ateşe verildi. Ada'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.