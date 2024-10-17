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Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:54

Fransa BM barış gücünün yanında durdu: Pozisyonunu koruyacak

Geçtiğimiz günlerde İsrail, Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerine saldırmıştı. Bununla yetinmeyen Siyonist rejim, BM’den ülkeyi terk etmesini istedi. Fransa olaya tepki göstererek, BM’nin pozisyonunu korumasına tam destek verdi.

AA
Fransa BM barış gücünün yanında durdu: Pozisyonunu koruyacak

Fransız diplomatik kaynaklara göre, Fransa, İsrail'in, UNIFIL'in geri çekilmesi talebini reddediyor.

Lübnan'da BM barış gücünde faaliyet gösteren Fransız askerlerinin korunmasının, "tüm tarafların sorumluluğunda" olduğunu hatırlatan diplomatik kaynaklar, tarafları bu sorumluluğa uygun hareket etmeye ve "UNIFIL'in hareket özgürlüğü dahil görevini sürdürmesine izin vermeye" çağırdı.

Diplomatik kaynaklar, Fransa'nın, "UNIFIL'e ve barış gücünün Mavi Hat yakınındaki pozisyonunu koruma kararına tam destek" verdiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinden geri çekilmesini istemiş, BM ise Lübnan'daki barış gücünün operasyon bölgesinden ayrılmayacağını bildirmişti.

BM KOMUTA MERKEZİ HEDEF ALINMIŞTI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

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Fransa BM barış gücünün yanında durdu: Pozisyonunu koruyacak
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