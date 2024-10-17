Fransa BM barış gücünün yanında durdu: Pozisyonunu koruyacak

BM KOMUTA MERKEZİ HEDEF ALINMIŞTI

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.