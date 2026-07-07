Fransa çark etti

Türkiye, uygulanan yaptırımlara karşılık geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle küresel çapta adından bahsettirmeye başladıkça Batılı ülkelerden farklı adımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hava savunma sistemleri konusunda Ankara'nın lehine tavır almaya başladığı ortaya çıktı. İngiliz Reuters ajansının özel haberine göre Paris yönetimi SAMP/T hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışı noktasında politika değiştirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Habere göre Macron hükümeti, İtalya- Fransa ortak yapımı SAMP/T hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışı konusunda görüşmelere yeniden başladı. İsimleri gizli kalmak kaydıyla ajansa konuya dair bilgi veren kaynaklar, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu vurguladı. SAMP/T hava savunma sistemleri iki ülkenin ortak üretimi olduğu için, satışı için İtalya ve Fransa'nın da onayı gerekiyor. Türkiye, Fransa ve İtalya, 2017-2018 döneminde ortak geliştirme ve ortak üretim çalışmalarını da içeren uzun menzilli bir hava savunma sistemi programı için işbirliği başlatmıştı. Ancak Türkiye ile Fransa ilişkileri özellikle Doğu Akdeniz noktasında gerilmişti. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macron'un NATO Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede ele alınacağı öğrenildi.

ÇELİK KUBBE'YE ENTEGRE EDİLECEK

SAMP/T, sıklıkla ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin Avrupa'daki en yakın muadili olarak gösteriliyor. Türkiye, entegre hava ve füze savunma ağı olan Çelik Kubbe kapsamında SAMP/T sistemini envanterine katmayı hedefliyor. İtalya, NATO savunma planlaması kapsamında haziran ortasında SAMP/T sistemini Türkiye'ye göndermişti.