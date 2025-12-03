Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç gün sürecek resmi ziyareti kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Ziyaret, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60’ıncı yılı vesilesiyle geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Paris’e yaptığı ziyaretin iadesi niteliği taşıyor.
Macron'un, Çin Devlet Başkanı Şi ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel kriz başlıklarının ele alınması bekleniyor. Ziyaretin, Çin-Fransa hattında diplomatik trafik açısından kritik bir dönemeç olduğu belirtiliyor.