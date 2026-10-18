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Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! “Hiç kimse cezasız kalmayacak”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! “Hiç kimse cezasız kalmayacak”

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine karşı düzenlenen protestolar sonrası eylemciler ile polis ekipleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, adeta ateş püskürdü. “Hiç kimse cezasız kalmayacak” diyen Macron, “Sokaklarımızda yaşanan felaketleri gördüğümüzde utanç hissediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 21:33 Son Güncelleme: 18 Ekim 2026 21:55

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen ülke çapındaki protestolar, dün birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü. Maskeli gruplar polisle çatıştı, iş yerlerini yağmaladı ve kamu binalarını hedef aldı.

BİBER GAZI VE ŞOK BOMBALARI KULLANILDI Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı. Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı.