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  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! “Hiç kimse cezasız kalmayacak”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! “Hiç kimse cezasız kalmayacak”

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve eğitim bütçesine karşı düzenlenen protestolar sonrası eylemciler ile polis ekipleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, adeta ateş püskürdü. “Hiç kimse cezasız kalmayacak” diyen Macron, “Sokaklarımızda yaşanan felaketleri gördüğümüzde utanç hissediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! Hiç kimse cezasız kalmayacak
SABAH İNTERNET
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Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı düzenlenen ülke çapındaki protestolar, dün birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü. Maskeli gruplar polisle çatıştı, iş yerlerini yağmaladı ve kamu binalarını hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! “Hiç kimse cezasız kalmayacak”
BİBER GAZI VE ŞOK BOMBALARI KULLANILDI

Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı. Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! “Hiç kimse cezasız kalmayacak”

Biber gazı nedeniyle tarihi meydanda gaz bulutu oluştu. Göstericilerin meydanda demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından durduruldu. Polisin yoğun güvenlik tedbirleri almasına rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi, bazı dükkanlar da yağmalandı. Gösterinin, sarı yeleklilerin dünkü gösterileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! “Hiç kimse cezasız kalmayacak”

MACRON ATEŞ PÜSKÜRDÜ: KİMSE CEZASIZ KALMAYACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesindeki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylemcilere ateş püsküren Macron şu ifadelere yer verdi:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron eylemcilere ateş püskürdü! “Hiç kimse cezasız kalmayacak”

"Hepimiz öfke duyuyoruz. Sokaklarımızda yaşanan felaketleri gördüğümüzde utanç hissediyoruz. Tüm yağmacılara açıkça söylüyorum, karşınızda sert bir tutum bulacaksınız. Hiç kimse cezasız kalmayacak. Yağma yapan o insanlar suçlarının bedelini ödemelidir. Devlet binalarına saldıran o insanlar suçlarının bedelini ödemelidir."

#EMMANUEL MACRON #FRANSA #PROTESTO

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