Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Saldırıları durdurun, müzakereye dönün”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, Tahran’a bölge ülkelerine yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Macron, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının “zorunlu” olduğunu vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve bu eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.
HÜRMÜZ VURGUSU
Macron, özellikle Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Enerji ve sivil altyapının korunmasının da öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ı "gerilimi düşürme yolunun açılması, uluslararası toplumun ülkenin nükleer ve balistik programı ile bölgesel istikrarsızlaştırma faaliyetlerine ilişkin beklentilerine cevap verecek bir çerçevenin oluşturulması için iyi niyetle müzakereye" çağırdı.