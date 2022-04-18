Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’bağrı açık’ pozu tartışma konusu oldu! Neyi amaçlıyor?

24 Nisan günü gerçekleşecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi ülkenin cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dinlenirken çekilen fotoğrafları gündem oldu. Gömleğinin düğmelerini büyük ölçüde açmış şekilde görüntülenen Macron'un kimi taklit ettiği ise merak konusu oldu.
Kampanyasını daha az oy aldığı bölgelerde yoğunlaştıran 44 yaşındaki Macron'un fotoğrafçısının paylaştığı görüntüler ülkede gündem oldu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın resmi fotoğrafçısı Soazig de La Moissonnière tarafından Instagram'da paylaşılan görüntülerde Macron'un gömleğinin düğmelerinin büyük ölçüde açık olduğu görüntülendi.
MACRON NEYİ AMAÇLIYOR?
Siyasi analistlere göre Macron genç lider imajı çizmeye çalışıyor bunun nedeni ise genç seçmenler arasında Marine Le Pen'e desteğin artması olarak görülüyor. Öte yandan bazı uzmanlar Macron'un sosyal medyayı etkin kullanamadığını iddia ediyor.
GÖĞÜS KILLARIYLA TANINAN OYUNCULARA BENZETİLDİ
Macron'un bu pozları, her ikisi de bol göğüs kıllarıyla tanınan James Bond oyuncusu Sean Connery ve Hollywood yıldızı Burt Reynolds'a benzetildi.