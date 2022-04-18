Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'bağrı açık' pozu tartışma konusu oldu! Neyi amaçlıyor?
Giriş Tarihi: 18.4.2022 16:15

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'bağrı açık' pozu tartışma konusu oldu! Neyi amaçlıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ’bağrı açık’ pozu tartışma konusu oldu! Neyi amaçlıyor?

Pazar günü yapılacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi Macron'un 'bağrı açık' görüntüsü tartışma konusu oldu. Aşırı sağcı Le Pen ile gerçekleşecek seçim öncesi kampanyalarını sürdüren 'Macron neyi amaçlıyor?' sorusu ile gündeme geldi.

24 Nisan günü gerçekleşecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi ülkenin cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dinlenirken çekilen fotoğrafları gündem oldu. Gömleğinin düğmelerini büyük ölçüde açmış şekilde görüntülenen Macron'un kimi taklit ettiği ise merak konusu oldu.

Kampanyasını daha az oy aldığı bölgelerde yoğunlaştıran 44 yaşındaki Macron'un fotoğrafçısının paylaştığı görüntüler ülkede gündem oldu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın resmi fotoğrafçısı Soazig de La Moissonnière tarafından Instagram'da paylaşılan görüntülerde Macron'un gömleğinin düğmelerinin büyük ölçüde açık olduğu görüntülendi.

Bir başka fotoğrafında ise mavi polo bir tişört ile rahat bir görünüm sergileyen Macron takım elbisesini seçer gibi görünüyor. Bir başka fotoğrafta ise seçim mitingi sırasında gülümseyerek sahneye çıkarken görülüyor.

MACRON NEYİ AMAÇLIYOR?

Siyasi analistlere göre Macron genç lider imajı çizmeye çalışıyor bunun nedeni ise genç seçmenler arasında Marine Le Pen'e desteğin artması olarak görülüyor. Öte yandan bazı uzmanlar Macron'un sosyal medyayı etkin kullanamadığını iddia ediyor.

GÖĞÜS KILLARIYLA TANINAN OYUNCULARA BENZETİLDİ

Macron'un bu pozları, her ikisi de bol göğüs kıllarıyla tanınan James Bond oyuncusu Sean Connery ve Hollywood yıldızı Burt Reynolds'a benzetildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'bağrı açık' pozu tartışma konusu oldu! Neyi amaçlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA