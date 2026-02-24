Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: ‘Gıda yardımı Gazze halkına engelsiz şekilde ulaşmalı’

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın dün Gazze'ye 80 ton gıda yardımı ulaştırdığını bildirdi.

"320 TON YARDIM GEREKLİ"

Gazze'de ateşkese rağmen insani durumun zor olduğuna işaret eden Barrot, bölgeye teslim edilmek üzere 320 ton yardımın beklediğini belirtti.

Barrot, gıda yardımının Gazze'de sivil halka engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki siviller için seferber olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.