Fransa Dışişleri Bakanı Barrot’tan Gazze açıklaması: Ateşkes uzun bir yolun ilk aşaması

Fransa'nın başkenti Paris'te bakanlar düzeyinde yapılan Gazze konulu toplantı sona erdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır, Katar ve Türkiye'nin çabaları ile "dönemin en büyük felaketlerinden biri" olarak nitelediği Gazze'deki "savaşı" sonlandıracak bir ateşkes anlaşmasına varıldığını yineledi.

"ATEŞKES ÇÖZÜME YÖNELİK UZUN BİR YOLUN İLK AŞAMASI"

Bu "tarihi anda" İsrailli esirleri ve Gazze'de aç bırakılan, bombalanan ve yerinden edilen Filistinlileri anan Barrot, Gazze'de varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının, uluslararası toplumun çabalarının bir meyvesi olduğunu söyledi.

Öte yandan Barrot, ateşkesin kalıcı bir barış anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Bu İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin devlet olma konusundaki meşru haklarını tanıyan siyasi bir çözüme yönelik uzun bir yolun ilk aşaması." dedi.

"Bugün Paris'te bu çözümü hayata geçirmek için toplandık." diyen Barrot, ateşkes anlaşmasının başarıya ulaşması konusunda istekli olduklarını yineledi.