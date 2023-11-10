Fransa Dışişleri Bakanı Filistin Başbakanı ile bir araya geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Paris'te bir araya geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün Paris'te düzenlenen "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ın ardından Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, ateşkese yol açabilecek bir insani aranın acil olduğuna işaret edildiğini aktaran Colonna, Iştiyye ile Filistin meselesinde zaruri olan iki devletli çözüm üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.