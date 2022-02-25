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Giriş Tarihi: 25.2.2022 00:45

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Ukrayna'ya operasyon başlatan Putin'e sert tepki: Diktatör...

AA
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’dan Ukrayna’ya operasyon başlatan Putin’e sert tepki: Diktatör...

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "diktatör" olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, TF1 kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu saldırıların Rusya'nın verdiği taahhütlere aykırı olduğunu ifade eden Le Drian, Putin'in "diktatör" olduğunu belirtti.

Le Drian, ayrıca Putin'in NATO'nun "nükleer ittifakı" olduğunu anlamasını gerektiğini söyledi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların Rus ekonomi sistemini "kilitlemeye" yönelik olduğunu ifade eden Le Drian, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

"UKRAYNA, NATO'DAN ASKERİ MÜDAHALE İSTEMİYOR"

Le Drian, Ukrayna'nın NATO'nun askeri olarak müdahale etmesine yönelik talebi bulunmadığını, bu ülkenin insani, finansal ve askeri ekipman yardımları istediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hesap vermesini isteyeceklerini açıklamıştı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Ukrayna'ya operasyon başlatan Putin'e sert tepki: Diktatör...
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