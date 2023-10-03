Fransa Dışişleri Bakanı’ndan skandal ’Ağrı Dağı’ paylaşımı! Türkiye’yi hedef aldı

FRANSA'DAN YENİ SKANDAL!

Öte yandan Kafkaslarda gerilimi tırmandırmak için her fırsatı değerlendiren Fransa yine bir skandala imza attı. Bu kez skandalın başrolünde ise Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yer aldı. Colonna, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.

Fransa'dan Ermenistan'a destek ziyareti! Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ermenistan'a gitti | Video

AĞRI DAĞI GÖRSELİYLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Catherine Colonna, sosyal medya uygulaması X (Twitter) üzerinden bir paylaşımda bulundu ve Ağrı Dağı görseline yer verdi. Fransız Bakan Ermenistan'ı ziyaret ettiğini belirttiği paylaşımında destek mesajı verdi. Ağrı Dağı'nı ise provokatif bir şekilde görsele ekleyerek Ermenistan toprağı izlenimi verdi.

Colonna'nın küstah hamlesine tepki yağdı.

Karabağ’da bir devrin sonu! Son otobüs de bölgeyi terk etti: İşte tarihi kare!