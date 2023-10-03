Fransa Dışişleri Bakanı’ndan skandal ’Ağrı Dağı’ paylaşımı! Türkiye’yi hedef aldı

Ermenistan'ın hukuksuz eylemlerine sık sık arka çıkan Fransa yine bir skandala imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medyadan Ağrı Dağı'nı Ermenistan'a aitmiş gibi gösteren bir paylaşımda bulundu. Colonna'nın paylaşımı büyük tepki çekti.
KARABAĞ'DA AZERBAYCAN ZAFERİ!
Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında bölge silahlı çetelerden temizlendi. Karabağ'da büyük ölçüde düzen sağlanırken özellikle bazı Ermeni çevreler tarafından dünya kamuoyunu yanıltma amaçlı girişimler de gerçekleştiriliyor.
FRANSA'DAN YENİ SKANDAL!
Öte yandan Kafkaslarda gerilimi tırmandırmak için her fırsatı değerlendiren Fransa yine bir skandala imza attı. Bu kez skandalın başrolünde ise Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yer aldı. Colonna, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.
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AĞRI DAĞI GÖRSELİYLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Catherine Colonna, sosyal medya uygulaması X (Twitter) üzerinden bir paylaşımda bulundu ve Ağrı Dağı görseline yer verdi. Fransız Bakan Ermenistan'ı ziyaret ettiğini belirttiği paylaşımında destek mesajı verdi. Ağrı Dağı'nı ise provokatif bir şekilde görsele ekleyerek Ermenistan toprağı izlenimi verdi.
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