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Giriş Tarihi: 3.10.2023 19:11 Son Güncelleme: 3.10.2023 19:33

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı! Türkiye'yi hedef aldı

Azerbaycan Karabağ'daki antiterör operasyonundan zaferle ayrıldı. Ermeni çetelere büyük darbe indirildi ve Karabağ özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan Fransa'dan ise Karabağ'la ilgili skandal açıklama ve hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan ziyaretini Ağrı Dağı görseli ile paylaşarak Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı’ndan skandal ’Ağrı Dağı’ paylaşımı! Türkiye’yi hedef aldı

Ermenistan'ın hukuksuz eylemlerine sık sık arka çıkan Fransa yine bir skandala imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medyadan Ağrı Dağı'nı Ermenistan'a aitmiş gibi gösteren bir paylaşımda bulundu. Colonna'nın paylaşımı büyük tepki çekti.

KARABAĞ'DA AZERBAYCAN ZAFERİ!

Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında bölge silahlı çetelerden temizlendi. Karabağ'da büyük ölçüde düzen sağlanırken özellikle bazı Ermeni çevreler tarafından dünya kamuoyunu yanıltma amaçlı girişimler de gerçekleştiriliyor.

FRANSA'DAN YENİ SKANDAL!

Öte yandan Kafkaslarda gerilimi tırmandırmak için her fırsatı değerlendiren Fransa yine bir skandala imza attı. Bu kez skandalın başrolünde ise Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yer aldı. Colonna, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.

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AĞRI DAĞI GÖRSELİYLE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Catherine Colonna, sosyal medya uygulaması X (Twitter) üzerinden bir paylaşımda bulundu ve Ağrı Dağı görseline yer verdi. Fransız Bakan Ermenistan'ı ziyaret ettiğini belirttiği paylaşımında destek mesajı verdi. Ağrı Dağı'nı ise provokatif bir şekilde görsele ekleyerek Ermenistan toprağı izlenimi verdi.

Colonna'nın küstah hamlesine tepki yağdı.

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Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı! Türkiye'yi hedef aldı
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