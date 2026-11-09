Fransa duyurdu: “Süpermarketlere saldırının arkasında İran var”

"SALDIRININ ARKASINDA İRAN VAR"

Noel-Barrot, "11 ve 12 Ekim'de yaklaşık 700 dağıtım noktasını hedef alan ve etkileyen bir siber saldırı yaşandı. Bu saldırılar, hasara ve yangınlara neden oldu. Kısacası son derece ciddi bir saldırıydı. Devlet birimlerinin olağanüstü çalışmaları sonucu bu saldırının sorumluluğunun İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu doğrulayabilecek durumdayım. Bu, boyutu ve saldırganlık açısından eşi görülmemiş bir saldırı.