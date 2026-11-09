Fransa duyurdu: “Süpermarketlere saldırının arkasında İran var”
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel-Barrot, 11 Ekim'de Fransa'da süpermarketlerdeki buzdolapları ile dondurucuları hedef alan siber saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu sorumlu olduğunu doğrulayan Barrot, "Bu Fransız halkının güvenliğine yönelik ağır bir saldırı. Bu nedenle sonuçsuz kalmayacak" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel-Barrot, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında 11 Ekim'de Fransa'da süpermarketlerdeki buzdolapları ile dondurucuları hedef alan siber saldırı hakkında açıklamada bulundu.
"SALDIRININ ARKASINDA İRAN VAR"
Noel-Barrot, "11 ve 12 Ekim'de yaklaşık 700 dağıtım noktasını hedef alan ve etkileyen bir siber saldırı yaşandı. Bu saldırılar, hasara ve yangınlara neden oldu. Kısacası son derece ciddi bir saldırıydı. Devlet birimlerinin olağanüstü çalışmaları sonucu bu saldırının sorumluluğunun İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu doğrulayabilecek durumdayım. Bu, boyutu ve saldırganlık açısından eşi görülmemiş bir saldırı.
"SONUÇSUZ KALMAYACAK"
Bu, Fransa topraklarında sabotaj amacıyla gerçekleştirilen ilk geniş çaplı siber saldırı. Ulusumuzun menfaatlerine ve Fransız halkının güvenliğine yönelik ağır bir saldırı. Bu nedenle sonuçsuz kalmayacak" dedi. Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisini çağırarak bu ağır eylemi en güçlü şekilde protesto ettiklerini ifade ederek, "Saldırının bütün sorumlularına karşı Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.