Fransa duyurdu: “Süpermarketlere saldırının arkasında İran var”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel-Barrot, 11 Ekim'de Fransa'da süpermarketlerdeki buzdolapları ile dondurucuları hedef alan siber saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu sorumlu olduğunu doğrulayan Barrot, "Bu Fransız halkının güvenliğine yönelik ağır bir saldırı. Bu nedenle sonuçsuz kalmayacak" dedi.

Fransa duyurdu: Süpermarketlere saldırının arkasında İran var
İHA İHA
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel-Barrot, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında 11 Ekim'de Fransa'da süpermarketlerdeki buzdolapları ile dondurucuları hedef alan siber saldırı hakkında açıklamada bulundu.

Fransa duyurdu: “Süpermarketlere saldırının arkasında İran var”

"SALDIRININ ARKASINDA İRAN VAR"

Noel-Barrot, "11 ve 12 Ekim'de yaklaşık 700 dağıtım noktasını hedef alan ve etkileyen bir siber saldırı yaşandı. Bu saldırılar, hasara ve yangınlara neden oldu. Kısacası son derece ciddi bir saldırıydı. Devlet birimlerinin olağanüstü çalışmaları sonucu bu saldırının sorumluluğunun İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu doğrulayabilecek durumdayım. Bu, boyutu ve saldırganlık açısından eşi görülmemiş bir saldırı.

Fransa duyurdu: “Süpermarketlere saldırının arkasında İran var”

"SONUÇSUZ KALMAYACAK"

Bu, Fransa topraklarında sabotaj amacıyla gerçekleştirilen ilk geniş çaplı siber saldırı. Ulusumuzun menfaatlerine ve Fransız halkının güvenliğine yönelik ağır bir saldırı. Bu nedenle sonuçsuz kalmayacak" dedi. Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisini çağırarak bu ağır eylemi en güçlü şekilde protesto ettiklerini ifade ederek, "Saldırının bütün sorumlularına karşı Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

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Fransa duyurdu: “Süpermarketlere saldırının arkasında İran var”

Barrot, saldırıya karşılık vermek ve benzerlerini gerçekleştirmek isteyenleri caydırmak için kamuoyuna açık ve gizli tedbirler de alacaklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturmayı üstlenen Paris Savcılığı da bugünkü açıklamasında, Farsça kullanımı ve İran'da bulunan bazı cihazlara işaret eden IP adreslerini gerekçe göstererek saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu.

Fransa duyurdu: “Süpermarketlere saldırının arkasında İran var”

Ekim ayındaki siber saldırıda bilgisayar korsanları, Fransa'daki süpermarketlerin buzdolaplarına ve donduruculara uzaktan bağlanarak buz çözme döngülerini devreye sokmuş ve cihazların sıcaklığını yükseltmişti.

Fransa duyurdu: “Süpermarketlere saldırının arkasında İran var”

Bu durum büyük miktarda taze ve dondurulmuş gıdanın bozulmasına yol açmış, bazı soğutma cihazlarının alev almasına neden olmuştu. Buzdolaplarını hedef alan saldırıların ardından bu ay Avrupa genelinde 100'den fazla işletmeyi etkileyen ikinci bir siber saldırı dalgası yaşandı. Saldırılardan Fransa'daki kan bankalarında kullanılan buzdolapları da etkilendi. Bunun üzerine çalışanlar, kan ürünlerinin bir bölümünü başka soğuk hava depolarına taşımak zorunda kaldı.

#PARİS #FRANSIZ #İRAN

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