Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı

Maç esnasında oldukça sakin olan Brüksel sokakları maçın bitimiyle birlikte doldu. Bu esnada kalabalık arasından bir grup genç ana cadde ortasında ateş yakarak altına havai fişek doldurdu. Ateşin etkisiyle patlamaya başlayan havai fişekler etraftaki taraftarlara doğru dağıldı. Korkuyla dağılmaya çalışan taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.